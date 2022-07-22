МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Снижение Банком России ключевой ставки в пятницу на 1,5 процентного пункта является шагом к активизации кредитной деятельности банков, повысит доступность ссуд для бизнеса, что облегчит им прохождение процесса трансформации бизнеса, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. ЦБ предупредил о возможном ослаблении рубля из-за глобальной рецессии

Ранее в пятницу ЦБ РФ неожиданно резко снизил ключевую ставку — сразу на 1,5 процентного пункта, до 8% годовых. Опрошенные РИА Новости аналитики ждали, что ставка будет снижена до 8,5%. Некоторые из них допускали, что снижение может быть меньше — 0,75 или 0,5 процентного пункта, но ни один аналитик не прогнозировал более мягкого решения.

"Решение Банка России снизить ключевую ставку до 8% годовых — логичный шаг, необходимый для возвращения банков к нормальной кредитной активности. При этом целесообразно продолжить снижение ставки, пусть даже и более низкими темпами", — говорит он.

По словам депутата, рынок рассчитывает на возврат ключевой ставки к уровням, которые позволят банкам кредитовать экономику по ставкам не выше 10%. Другим важным фактором стимулирования кредитной активности должна стать общая макроэкономическая стабилизация, которая позволит банкам провести переоценку рисков.

"Повышение доступности заемных ресурсов должно смягчить для российских компаний прохождение через сложный процесс трансформации бизнеса. В этих условиях актуальны меры, направленные на вовлечение большего числа банков, в том числе региональных, в программы льготного кредитования и субсидирования кредитов промышленности, сельскому хозяйству, малому и среднему бизнесу, а также сохранение и, по возможности, расширение круга компаний, которые получают такую поддержку", — добавил Аксаков.