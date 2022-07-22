МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. ЦБ продолжает готовить иски для разморозки международных резервов РФ, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. Глава Центробанка предупредила о рисках валютных вкладов

"Что касается статуса исков по поводу разморозки ЗВРов — это сложный процесс, мы в стадии их подготовки", — ответила она на вопрос, каков статус исков по возврату международных резервов.

Западные страны после начала спецоперации РФ по демилитаризации Украины ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны — около 300 миллиардов долларов. В апреле глава ЦБ говорила, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов страны.