МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. ВТБ с понедельника снизит ставку по ипотеке на 0,6 процентного пункта, минимальная составит до 9,9%, также в ближайшее время снизит ставки по потребительским кредитам на 0,5 процентного пункта, сообщила пресс-служба кредитной организации. Сбербанк с 26 июля снизит ставку по ипотечным программам на 0,6 п.п.

"С понедельника ВТБ улучшает условия по ипотеке, снижая минимальную ставку на 0,6 п.п. Оформить жилищные кредиты заемщики смогут от 9,9% годовых. В ближайшее время банк также снизит ставки по потребительским кредитам на 0,5 п.п. — до 5,4%", — говорится в сообщении.

Минимальная ставка по ипотеке доступна с учетом дисконта 0,3 процентного пункта для клиентов, которые в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации либо получают зарплату на карту ВТБ, указали в пресс-службе. Рефинансирование ипотечных кредитов также будет доступно по ставке 9,9%.

Минимальная ставка по кредиту наличными в 5,4% будет доступна клиентам ВТБ при выборе программы страхования и дополнительного дисконта в 0,4 процентного пункта за подачу заявки дистанционно — в "ВТБ Онлайн", на сайте банка или через контакт-центр, добавили в банке.