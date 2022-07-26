МОСКВА, 26 июля — ПРАЙМ. Банк Англии в августе, вероятно, воздержится от более масштабного, чем обычно, повышения ключевой процентной ставки и сделает выбор в пользу традиционных 25 базисных пунктов, но это ни в коем случае нельзя считать делом решенным. Такой вывод можно сделать на основании результатов опроса экономистов, опрошенных Reuters. Фунт испытывает давление на фоне экономических проблем в Британии

Банк Англии имеет дело с самой высокой инфляцией за 40 лет, которая в значительной мере вызвана перебоями в мировых цепочках поставок и высокими ценами на энергоносители. Эта ситуация вызвала кризис стоимости жизни, повысив вероятность рецессии.

Центральный банк Великобритании стал первым из ключевых центральных банков, который начал цикл повышения ставок. С декабря он пять раз повысил ключевую процентную ставку: с минимума в 0,10%, на котором она оказалась в ходе пандемии, до 1,25% в настоящее время.

Согласно опросу, проведенному Reuters 13-25 июля, 29 из 54 экономистов считают, что Банк Англии 4 августа повысит ставку на 25 базисных пунктов, до 1,50%. Остальные 25 экономистов ожидают повышения на 50 пунктов, которое сейчас практикуют большинство других центральных банков

Среди маркет-мейкеров на рынке гособлигаций ситуация обратная. Из 15 опрошенных восемь респондентов ожидают повышение ставки на 50 базисных пунктов, тогда как семь ожидают повышения на 25 базисных пунктов.

На прошлой неделе Европейский центральный банк неожиданно повысил свою ключевую ставку на 50 базисных пунктов, тогда как Федеральная резервная система США в прошлом месяце повысила свою ставку на 75 пунктов, причем ожидается, что она еще раз повысит ставку на 75 пунктов в среду.

Рост ожиданий в отношении того, что Банк Англии прибегнет к более масштабному повышению ставки, был вызван последними комментариями управляющего Эндрю Бейли. Он сказал, что возможно повышение ставки на 50 пунктов, которого центральный банк не предпринимал с 1997 года, когда он обрел независимость.

"Сохраняющаяся рекордная инфляция, несомненно, заставит Банк Англии рассмотреть возможность повышения на 50 базисных пунктов", — говорит Бас ван Геффен, аналитик Rabobank.