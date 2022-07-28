МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Китай выделит застройщикам помощь в виде кредитов на сумму 1 трлн юаней (148,2 млрд долларов США) для решения проблемы незавершенного строительства. Об этом в четверг сообщила Financial Times. Таким образом Пекин старается оживить обремененный долгами сектор и ослабить давление на экономику. Эксперты ждут снижения спроса на золото в Китае

Сектор недвижимости, который ранее был одной из основ роста, в прошедшем году переживал один кризис за другим. Растущие протесты ипотечных заемщиков, разразившиеся в этом месяце, побудили власти к активным действиям.

Народный банк Китая сначала выделит около 200 млрд юаней под низкие проценты (около 1,75% годовых) для коммерческих банков с господдержкой, сказали в Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Этот план, недавно одобренный Госсоветом Китая, позволит банкам пользоваться кредитами центрального банка наряду со своими собственными средствами для рефинансирования незавершенных объектов недвижимости.

Агентство Reuters обратилось за комментариями в Народный банк Китая.

В результате публикации этих новостей в Гонконге индекс Hang Seng Mainland Properties развернулся после падения в начале сессии и завершил сессию без изменений.

Вторая по величине экономика мира, где рынок недвижимости составляет 25%, едва избежала спад во 2-м квартале, и ее ожидает неровное восстановление

Информированный источник сообщил Reuters, что "первоначальная" сумма в 200 млрд юаней составит общую программу рефинансирования банков с господдержкой со стороны НБК, а банки воспользуются этими деньгами, чтобы получить дополнительные средства на рынке.

Источник также добавил, что эти средства будут использованы не только в качестве кредитов для застройщиков, но и для другой помощи компаниям в сфере недвижимости.

На этой неделе агентство Reuters сообщило, ссылаясь на представителя одного госбанка, что Китай планирует запустить фонд инвестиций недвижимости для помощи сектору на сумму до 300 млрд юаней (44,4 млрд долларов).

Частично этот фонд будет использоваться для субсидирования покупки некоторых незавершённых проектов и для их завершения в целях последующей сдачи в аренду в рамках правительственной программы поддержки арендного жилья, сказал представитель банка.

Центральный банк сделает первоначальный взнос в этот фонд в размере 80 млрд юаней, при этом из этой сумы Китайский строительный банк, пользующийся господдержкой, внесет 50 млрд юаней по программе перекредитования НБК, говорят в Reuters.

Однако застройщики и аналитики говорят, что даже нового финансирования на сумму 1 трлн юаней будет недостаточно, чтобы разрешить долговой кризис в секторе. Одна лишь компания China Evergrande Group имеет задолженность в размере 300 млрд юаней, и ожидается, что на этой неделе она представит план реструктуризации.

Пекин всеми силами старается обнадежить покупателей домов, которые угрожают остановить выплаты ипотеки по незавершенным проектам, что способствует вытеснению с рынка испытывающих финансовый голод застройщиков, которые раньше всегда полагались на предварительные продажи квартир.