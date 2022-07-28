МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Минфин РФ сообщил о минимальном количестве отказов в оформлении сделок на экспорт золота из России, объяснив их причины техническими ошибками в оформлении документов. Минфин разрешил "Фосагро" выплатить остаток по евробондам в долларах

"По данным Пробирной палаты, количество отказов в оформлении разрешений минимально. Основная причина — технические ошибки в оформлении документов. При подаче корректно подготовленных документов акты обычно оформляются в тот же или на следующий день", — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

О проблемах российских золотодобытчиков, при экспорте золота в четверг написал РБК со ссылкой на источники в отрасли: по данным издания, Федеральная пробирная палата, которая осуществляет функции по госконтролю за производством, использованием и обращением драгоценных металлов, не дает им необходимые разрешения, если сделки проходят с дисконтом к международным рыночным ценам.

"Акты государственного контроля при экспорте драгоценных металлов оформляются Федеральной пробирной палатой из расчёта стоимости драгметалла, произведённого и заверенного уполномоченным лицом экспортера, вне зависимости от дисконта. Представляемый расчёт стоимости в дальнейшем используется для определения налогооблагаемой базы и контроля за возвратом валютной выручки", — пояснил Минфин РФ.

"Для Минфина России важно, чтобы в ФНС, ФТС и Федеральную пробирную палату заявителем предоставлялись идентичные расчёты стоимости", — подчёркивает министерство.