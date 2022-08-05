МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 29 июля составил 14,249 триллиона рублей после 14,359 триллиона на 22 июля, сообщил Банк России. Банк России взял курс на масштабный отказ от доллара и евро

Таким образом, денежная база за этот период уменьшилась на 109,9 миллиарда рублей, или на 0,77%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.