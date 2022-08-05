Денежная база России в узком определении снизилась на 0,77%
Объем денежной базы России в узком определении снизился за неделю до 14,249 триллиона рублей
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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 29 июля составил 14,249 триллиона рублей после 14,359 триллиона на 22 июля, сообщил Банк России.
Таким образом, денежная база за этот период уменьшилась на 109,9 миллиарда рублей, или на 0,77%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
https://1prime.ru/finance/20220805/837709043.html
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