МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Россияне стали реже занимать на личные цели, такие как отпуск, образование и лечение: доля соответствующих займов в июле сократилась в годовом выражении в полтора раза – до 10,3%, основным "бенефициаром" стали займы на текущие расходы, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Россияне рассказали, сколько готовы потратить на отпуск внутри страны

"Россияне стали реже занимать на личные цели, такие как отпуск, образование и лечение. В целом за год доля соответствующих займов сократилась в полтора раза, с 15,3% в июле 2021 года до 10,3% в аналогичные месяцы 2022 года", — сказано в исследовании, проведенном на основе анализа более 100 тысяч займов.

Так, в июне-июле доля займов на лечение составила 4,6%, тогда как год назад на эту цель приходилось 7,9% от общего числа выданных займов. Аналитики связывают это с преодолением пандемии. Одновременно сократились и доли займов на отпуск и отдых (на 0,4 процентного пункта – до 3%), а также на образование (на 1,7 процентного пункта — до 2,3%).

При этом на фоне высокой инфляции, которая на пике весной достигала 17,8%, фиксировался рост займов на текущие потребительские нужды: их доля за год подскочила с 26,8% до 48,3%.

Таким образом, основными целями займов в июле стали текущие потребительские нужды (48,3%), ремонт (13,2%), срочные и непредвиденные расходы (9,4%), крупные покупки (9,3%) и авторемонт (5,4%). В десятку также входят займы на медицину (4,6%), отпуск (3%), подарки и праздники (2,7%), обучение (2,3%) и перекредитование (1,3%).