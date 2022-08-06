Politico: Еврокомиссия подготовила новый план помощи Украине на восемь миллиардов евро
МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) разработала новый проект по оказанию финансовой помощи Украине, который предусматривает выплату восьми миллиардов евро. Об этом сообщило издание Politico, ссылаясь на двух европейских чиновников.
Этот проект был разработан после отказа Германии в предоставлении Евросоюзом (ЕС) Украине кредитных гарантий в размере до девяти миллиардов евро.
"Берлин утверждал, что Киеву, который уже по уши в долгах, лучше предоставить гранты", — отметили авторы материала.
Новый проект предполагает выдачу Украине до пяти миллиардов евро долгосрочными кредитами, гарантами которых выступят государства ЕС в соответствии с размером вклада в общий бюджет союза. Уплата процентов будет субсидироваться из бюджета ЕС. Остальную сумму в размере около трех миллиардов евро Украина должна получить в виде грантов.
ЕК выступила в мае с предложением оказать Украине макрофинансовую помощь в размере до девяти миллиардов евро. Позднее ЕК официально предложила, а Европарламент и Совет стран ЕС одобрили кредит в размере одного миллиарда евро из этого пакета. Первый транш был перечислен на Украину 1 августа. При этом ЕК не требовались дополнительные гарантии стран-членов ЕС. Она была вправе провести его в рамках действующего многолетнего финансового плана союза, на основе которого составляются ежегодные бюджеты.
ЕК пока не сделала официального предложения по остальной сумме. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил ЕС в искусственной задержке перечисления финансовой помощи его стране.
https://1prime.ru/finance/20220806/837718534.html