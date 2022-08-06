МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) разработала новый проект по оказанию финансовой помощи Украине, который предусматривает выплату восьми миллиардов евро. Об этом сообщило издание Politico, ссылаясь на двух европейских чиновников. Клишас: после изъятия активов России Украина небезопасна для транзита газа

Этот проект был разработан после отказа Германии в предоставлении Евросоюзом (ЕС) Украине кредитных гарантий в размере до девяти миллиардов евро.

"Берлин утверждал, что Киеву, который уже по уши в долгах, лучше предоставить гранты", — отметили авторы материала.

Новый проект предполагает выдачу Украине до пяти миллиардов евро долгосрочными кредитами, гарантами которых выступят государства ЕС в соответствии с размером вклада в общий бюджет союза. Уплата процентов будет субсидироваться из бюджета ЕС. Остальную сумму в размере около трех миллиардов евро Украина должна получить ​​в виде грантов. СМИ: Запад признал скорый дефолт Украины

ЕК выступила в мае с предложением оказать Украине макрофинансовую помощь в размере до девяти миллиардов евро. Позднее ЕК официально предложила, а Европарламент и Совет стран ЕС одобрили кредит в размере одного миллиарда евро из этого пакета. Первый транш был перечислен на Украину 1 августа. При этом ЕК не требовались дополнительные гарантии стран-членов ЕС. Она была вправе провести его в рамках действующего многолетнего финансового плана союза, на основе которого составляются ежегодные бюджеты.

ЕК пока не сделала официального предложения по остальной сумме. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил ЕС в искусственной задержке перечисления финансовой помощи его стране.