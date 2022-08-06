АНКАРА, 6 авг — ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил по возвращении из Сочи, что обсуждал на встрече с президентом России Владимиром Путиным особенности применения в республике карт платежной системы "Мир" и отметил, что в этом вопросе наблюдаются серьезные подвижки. Россия и Турция подписали "дорожную карту" по экономическому сотрудничеству

По его словам, двери Турции "открыты для всех".

"Кто хочет инвестировать в нашу страну, мы оказываем им всяческую поддержку. Потому что Турция является самой важной открытой дверью для свободной рыночной экономики не только в этих последних событиях, но и в мире", — сказал он журналистам.

Эрдоган отметил достижение в переговорах с Путиным договоренности "о рубле".

"Поскольку мы будем делать эти обмены в рублях, это, конечно, принесет деньги в Россию и Турцию как отдельный источник между Турцией и Россией в финансовой точке. Также есть карта России "Мир". В настоящее время наши пять банков продолжают работу над этим. Здесь тоже есть серьезные подвижки. Это, конечно, очень комфортный процесс для туристов, приезжающих из России. С их помощью они могут совершать покупки и оплачивать проживание в отеле. Конечно, это очень и очень расслабляющая система и для них, и для нас. В ходе этого визита также состоялись встречи председателя Центрального банка России и председателя нашего Центрального банка", — добавил он.