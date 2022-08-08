МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Сбербанк начинает принимать заявки по новой льготной программе инвесткредитования для проектов малого и среднего бизнеса (МСБ), финансирование которой будет предоставляться по ставке до 4,5% годовых, сообщает пресс-служба банка. Российские банки отметили рост популярности IT-ипотеки

"Сбербанк начинает принимать заявки по новой льготной программе Минэкономразвития по кредитованию инвестиционных проектов малого и среднего бизнеса. Предприятия МСБ смогут получить финансирование под 3,0-4,5% годовых", — говорится в сообщении.

Заявки по новой программе льготного кредитования банк начнет принимать с 9 августа, уточнил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. А уровень ставки от 3 до 4,5% годовых положительно повлияет на доступность кредитов для малого и среднего бизнеса, что станет дополнительным стимулом для развития и трансформации экономики в текущих условиях, также отметил он.

Ранее в понедельник глава Минэкономразвития России Максим Решетников на оперативном совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами предложил запустить в пилотном режиме новую программу льготного кредитования для малого и среднего бизнеса на инвестиционные цели со ставками 3-4,5%. Минэкономразвития предложило новую программу льготного кредитования бизнеса

По словам главы Минэкономразвития, в рамках этой программы кредиты смогут получить предприятия из приоритетных отраслей – обрабатывающего производства, переработки сельхозпродукции, логистики и гостиничного бизнеса.

Предприятия смогут получить инвестиционный кредит, например, на закупку оборудования или на капитальный ремонт производственных помещений, запуск новых производств, сроком до 10 лет. При этом льготный период составляет до пяти лет, в течение него для среднего бизнеса ставка составит 3%, для малого и микробизнеса — 4,5%, рассказал министр. Также, по словам Решетникова, общий объем программы составит до 50 миллиардов рублей до конца года.