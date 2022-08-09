МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Минфин России планирует расширить программу "Семейной ипотеки", разрешив семьям с детьми-инвалидами приобретать квартиры на вторичном рынке жилья с помощью льготных программ кредитования, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. Хуснуллин не исключил продление программы льготной ипотеки

"Проектом постановления предлагается в рамках программы "Семейная ипотека" расширить цели кредитования на приобретение жилья на вторичном рынке недвижимости, но исключительно для семей, в которых родился ребенок-инвалид", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Как отмечает Минфин, таким семьям крайне важно получать необходимую медицинскую помощью, в том числе амбулаторную по месту жительства. При этом близость месторасположения жилья к учреждениям здравоохранения является преимущественным критерием для выбора места жительства указанных семей. Однако по данному критерию чаще всего удовлетворяет именно вторичное жилье, поскольку строительство нового жилья рядом со специализированными медицинскими учреждениями во многих населенных пунктах не осуществляется.

Также проектом постановления, которое разработал Минфин, предлагается продление на один год программы "Семейная ипотека" со ставкой до 6%. В случае одобрения и принятия документа Государственной думой РФ, кредиты по сниженной ставке смогут получить семьи, где ребенок родится до конца 2023, а не 2022 года. По данным министерства, на начало августа текущего года программой уже воспользовались более 372 тысяч российских семей, а общая сумма выданных кредитов составила 1,3 триллиона рублей. Российские банки отметили рост популярности IT-ипотеки

Как отмечается в пояснительной записке, с учетом расширения категории участников спрос на программу "Семейная ипотека" в 2023 году составит порядка 166 тысяч выданных кредитов на сумму 1,16 триллиона рублей. По предварительным расчетам министерства расходы федерального бюджета составят в 2023 году – 76,3 миллиарда рублей, в 2024 году – 70,3 миллиарда рублей, в 2025 году – 57,3 миллиарда рублей, а в период с 2026 года по 2030 год – 145,5 миллиарда рублей.

Отмечается, что дополнительной нагрузки на федеральный бюджет РФ не потребуется в связи с унификацией целей кредитования и их корректировки, учитывая снижение ключевой ставки Банка России.