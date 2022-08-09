МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Минфин России не прорабатывает меру, расширяющую льготную программу "Семейной ипотеки" на рынок вторичного жилья, появившийся ранее во вторник проект документа с такой информацией был опубликован ошибочно, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Минфин планирует разрешить покупку "вторички" по льготной ипотеке

Ранее на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов был опубликован законопроект, в пояснительной записке к которому говорилось, что Минфин планирует расширить программу "Семейной ипотеки", в частности разрешить семьям с детьми-инвалидами приобретать квартиры на вторичном рынке жилья с помощью льготных программ кредитования.

Однако, по данным пресс-службы Минфина, опубликованный документ был выпущен для общественного обсуждения по ошибке.

"Информация ошибочная", — заявили в пресс-службе Минфина.

Там сообщили, что с данными предложениями выступили участники рынка. "Минфин не прорабатывает такую меру", — подчеркнули в пресс-службе.