Минфин не планирует расширять программу льготной ипотеки на "вторичку"
В Минфине разъяснили, что не планируют расширять программу льготной ипотеки на "вторичку"
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МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Минфин России не прорабатывает меру, расширяющую льготную программу "Семейной ипотеки" на рынок вторичного жилья, появившийся ранее во вторник проект документа с такой информацией был опубликован ошибочно, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Ранее на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов был опубликован законопроект, в пояснительной записке к которому говорилось, что Минфин планирует расширить программу "Семейной ипотеки", в частности разрешить семьям с детьми-инвалидами приобретать квартиры на вторичном рынке жилья с помощью льготных программ кредитования.
Однако, по данным пресс-службы Минфина, опубликованный документ был выпущен для общественного обсуждения по ошибке.
"Информация ошибочная", — заявили в пресс-службе Минфина.
Там сообщили, что с данными предложениями выступили участники рынка. "Минфин не прорабатывает такую меру", — подчеркнули в пресс-службе.
https://1prime.ru/finance/20220809/837739915.html
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