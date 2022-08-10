МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Инициатива дополнительно подтверждать крупные переводы денег для борьбы с мошенничеством не только неудобна клиентам, но и создаст дополнительную нагрузку на российские банки, заявил РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ по большим данным МГУ Сергей Тростьянский. СМИ: Центробанку предложили замораживать переводы от десяти тысяч рублей

Ранее в среду газета "Известия" написала, что участники финансового рынка в качестве новой меры борьбы с мошенниками предложили Банку России заморозку переводов на сумму свыше 10 тысяч рублей на промежуточных счетах, пока пользователь не пройдет дополнительную идентификацию. Одно из предложений участников рынка состоит в введении промежуточных или динамических эскроу-счетов, где эти средства бы блокировались.

"Такое решение создаст дополнительные ограничения для российской финансовой системы. Механизм предлагаемого решения будет неудобен для пользователей и создаст дополнительную нагрузку на банковскую систему. Гораздо целесообразнее было бы развивать уже существующие системы противодействия мошенничеству на уровне отдельных банков", — считает эксперт.

По его словам, технически ввести дополнительное подтверждение переводов свыше определенной суммы можно, но это вряд ли обезопасит клиентов банка от социальной инженерии.