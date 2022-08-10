МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 41 (2373).

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 6059-У от 10.01.2022 "О порядке принятия Банком России решения о предоставлении аудиторской организации, сведения о которой внесены Банком России в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке, сведений о деятельности аудируемого лица и о порядке представления сведений такой аудиторской организацией в Банк России" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 69343 от 22.07.2022, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6107-У от 28.03.2022 "О минимальных /стандартных/ требованиях к условиям осуществления отдельных видов добровольного страхования при страховании вещи, принятой ломбардом в залог или на хранение" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 69341 от 21.07.2022, вступает в силу с 1.04.2023/;

— указание № 6109-У от 29.03.2022 "О минимальных /стандартных/ требованиях к условиям осуществления отдельных видов добровольного страхования, к объему и содержанию предоставляемой информации о договоре добровольного страхования, а также о форме, способах и порядке предоставления указанной информации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 69342 от 21.07.2022, вступает в силу с 1.04.2023/;

— указание № 6162-У от 20.06.2022 "О внесении изменений в Указание Банка России от 19 августа 2021 года № 5895-У "О применении отдельных нормативных актов Банка России по вопросам бухгалтерского учета и бухгалтерской /финансовой/ отчетности" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 69347 от 22.07.2022, вступает в силу с 1.01.2023/;

— указание № 6208-У от 27.07.2022 "Об обязательных резервных требованиях" /вступает в силу с 1.08.2022/;

— информационное письмо № ИН-010-59/96 от 25.07.2022 "В связи с вступлением в силу Федерального закона от 30.12.2021 № 444-ФЗ";

— информационное письмо № ИН-018-34/102 от 8.08.2022 "Об организации торгов для нерезидентов".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1-1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706, по состоянию на 1.07.2022; перечни кредитных организаций, соответствующих требованиям постановлений Правительства Российской Федерации по состоянию на 1.07.2022; сообщение об исключении АКБ "ИРС" /АО/ из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов; объявления Банка России.