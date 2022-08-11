МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Банк России рекомендует эмитентам и иным участникам финансового рынка взвешенно подходить к раскрытию информации, учитывая санкционные риски, а также заключать двусторонние соглашения с организаторами торгов по неразглашению предоставляемой им информации, говорится в Обзоре рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ РФ. Центробанк отметил повышенный спрос россиян на ОФЗ

"Банк России рекомендует эмитентам и иным участникам финансового рынка взвешенно подходить к вопросам раскрытия (предоставления) информации… Помимо санкционных рисков, необходимо принимать во внимание риски отказа от раскрытия (предоставления) информации организаторам торгов с точки зрения их влияния на обращение выпущенных ценных бумаг, а также заключать двусторонние соглашения с организаторами торгов по неразглашению предоставляемой им информации", — говорится в обзоре.

ЦБ напоминает, что в условиях повышенного уровня санкционных рисков в настоящее время действует добровольный режим раскрытия и предоставления информации эмитентами ценных бумаг. Они имеют право отказаться (полностью либо частично) от раскрытия или предоставления информации, предусмотренной законодательством России об акционерных обществах и ценных бумагах. Однако эмитенты ценных бумаг могут также являться и участниками клиринга, поясняет регулятор.

В то же время для участия в организованных торгах с централизованным клирингом предусмотрено предоставление отчетности центральному контрагенту в рамках Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" и правил клиринга центрального контрагента, ввиду чего у центрального контрагента появляется право приостановить допуск участников клиринга, не предоставляющих отчетность, к клиринговому обслуживанию, также указывает ЦБ.

Кроме того, эмитенты ценных бумаг в соответствии с законодательством публично раскрывают определенный перечень информации о своем финансовом положении, используемой центральным контрагентом для оценки и определения категории качества их ценных бумаг, а также формирования параметров системы управления рисками, напоминают в Банке России.

В случае отсутствия необходимой для такого анализа информации центральный контрагент в соответствии с правилами клиринга может исключить ценные бумаги эмитента из обеспечения, добавляют там же. "В этой ситуации возникает риск потери ликвидности торгов ценными бумагами, снижения доступного обеспечения у участников и общей привлекательности российского рынка для инвесторов", — отмечается в обзоре.