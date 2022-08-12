МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 5 августа составил 14,335 триллиона рублей после 14,249 триллиона на 29 июля, сообщил Банк России. Банк России рекомендовал взвешенно подходить к раскрытию информации

Таким образом, денежная база за этот период уменьшилась на 86 миллиардов рублей, или на 0,6%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.