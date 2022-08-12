Денежная база России в узком определении выросла на 0,6%
Объем денежной базы России в узком определении вырос за неделю до 14,335 триллиона рублей
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МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 5 августа составил 14,335 триллиона рублей после 14,249 триллиона на 29 июля, сообщил Банк России.
Таким образом, денежная база за этот период уменьшилась на 86 миллиардов рублей, или на 0,6%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
https://1prime.ru/finance/20220812/837772982.html
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