МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Профицит счета текущих операций в РФ в июле несколько сократился в месячном выражении, сообщил в ходе пресс-конференции зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.

"В июле произошло некоторое сокращение профицита счета текущих операций по сравнению с июнем. Фактическая картина — она такая, и она, безусловно, согласуется и с нашими ожиданиями, и с оценками аналитиков рынка", — сказал он.

Банк России ждет рекордного профицита счета текущих операций по итогам года — на уровне 243 миллиарда долларов.

В последующие три года значение показателя, по прогнозу ЦБ РФ, снижается до 125 миллиардов долларов в 2023 году, до 50 миллиардов долларов в 2024 году и 15 миллиардов долларов 2025 году.