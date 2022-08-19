Денежная база России в узком определении выросла с 5 по 12 августа
Центробанк: денежная база России в узком определении выросла на 0,7% с 5 по 12 августа
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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Объем денежной базы России в узком определении по состоянию на 12 августа составил 14,431 триллиона рублей после 14,335 триллиона на 5 августа, сообщил Банк России.
Таким образом, денежная база за этот период увеличилась на 96,4 миллиарда рублей, или на 0,7%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
https://1prime.ru/finance/20220819/837834299.html
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