МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Объем денежной базы России в узком определении по состоянию на 12 августа составил 14,431 триллиона рублей после 14,335 триллиона на 5 августа, сообщил Банк России.

Таким образом, денежная база за этот период увеличилась на 96,4 миллиарда рублей, или на 0,7%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.