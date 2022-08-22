МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Формировать резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рамках нового бюджетного правила за счет юаней разумно, но лучше его пополнить драгоценными металлами или камнями, заявил РИА Новости научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Евро обновил минимум с 2002 года, опустившись ниже уровня в 0,9952 доллара

Минфин России прорабатывает в рамках нового бюджетного правила возможность пополнения Фонда национального благосостояния (ФНБ) за счет валют дружественных стран, в частности в юанях, рупиях, турецких лирах и других, сообщалось ранее в августе в проекте доклада ЦБ об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы.

"Сейчас реально сложно определить, какая это должна быть валюта. Лично я вообще считаю, что это должны быть драгоценные металлы, не подверженные коррозии: золото, платина, палладий. Камни те же самые… Закупаться юанями – это разумная идея. Потому что китайская валюта в меньшей степени, не совсем не привязана, но в меньшей степени привязана к доллару", — сказал Журавлев.

По его словам, многие экономисты скептически относятся к идее о пополнении запасов ФНБ драгметаллами, так как возникают сложности в хранении, а также из-за того, что рыночная цена зависит не только от их реальной стоимости. "А нам цена на рынке зачем нужна? Мы что, основную часть своей экономики делаем на импорте? Это же не так. Тем более, что цена рынка определяется тем, кто держит больше всего ресурсов. Если значительная часть золота будет у нас, то мы будем определять цену рынка, а не американцы, как сейчас, потому что мы вот это вот величие доллара поддерживаем своим золотом, они-то покупают золото и хранят золото, они не мешки с долларами там хранят", — пояснил он.

Эксперт обратил внимание, что после отмены НДС на покупку золотых слитков для физлиц россияне для сохранности своих сбережений стали чаще отдавать предпочтение золоту. "Американцы отказались покупать наше золото, отказались и слава богу, давайте хранить в этом золоте наши доходы. Чтобы ни случилось, эти слитки металла будут стоить. А вот деньги будут стоить столько, сколько захочет страна, их имитировавшая. Чем больше у нас будет долларов, тем больше мы будем зависеть от Америки", — добавил Журавлев.

Тем не менее, по его мнению, какое-то количество иностранной волюты хранить все-таки нужно. При этом стоит обратить внимание на китайскую валюту, как наименее зависимую от доллара. "Юань – крепкая валюта, у нее имиджа нет, доллар все-таки выстраивал свой имидж почти сто лет, у юаня нет такого имиджа, но это единственная реальная его слабость", — пояснил эксперт.