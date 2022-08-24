МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Сбои при использовании банковских карт с продленным сроком действия не носят системного характера, на практике эти карты можно использовать десятилетиями, рассказал в эфире радио Sputnik высказал главный экономист консалтинговой компании "ПФ Капитал" Евгений Надоршин. Ранее сообщалось, что некоторые россияне испытывают трудности при оплате товаров и услуг картами с продленным сроком. В ряде банков заявили, что такие случаи носят единичный характер. Эксперты рассказали о последствиях удаленного открытия карт за рубежом

"Приняты временные решения, которые позволяют продлевать эти карты. Разные агенты их с разной скоростью внедряли и внедряют. Например, в начале весны просроченные карты на каком-нибудь AliExpress не работали, но даже этот иностранный сервис уже настроил к середине-концу весны и спокойно их принимал вообще без проблем", – отметил Надоршин.

По его словам, с технической точки зрения, банковская карта является довольно долговечным продуктом.

"Использовать этот кусок пластика, начиненный неплохим количеством электроники, дольше, чем это предполагалось при выпуске карты – не год, не два, не три, а еще лет шесть-семь, я думаю, вполне реально. Особенно те карты, которые оснащены чипами, позволяющими осуществлять бесконтактную оплату – гипотетически, они могут жить не скажу что вечно, но при аккуратном использовании десятилетие – это точно", – считает Надоршин.

Эксперт напомнил, что не стоит без необходимости демонстрировать данные, обозначенные на карте – это дополнительная гарантия, что ее не смогут "считать" мошенники.

"При оплате важно закрыть, например, большим пальцем номер или дату, а лучше и то, и другое. Можно зацепить имя и фамилию наискосок, поскольку первые и последние цифры не так ценны, как то, что находится в середине, и потяжелее достать как раз средние цифры. Это надо отработать, и это требует тренировки. Я против того, чтобы выхватывать карту за краешек и размахивать ею. Это глупо, недальновидно и за это будет расплата. В новостях это обсуждается регулярно: цифры мошенничества у нас постоянно растут и это большая проблема", – сказал Надоршин.