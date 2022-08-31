МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 43 /2375/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— положение № 792-П от 21.04.2022 "О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в Банке России" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 69642 от 15.08.2022, вступает в силу со дня официального опубликования/;

— указание № 6125-У от 21.04.2022 "О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера служащих Банка России, финансовых уполномоченных в сферах финансовых услуг, их супругов и несовершеннолетних детей на официальном сайте Банка России и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 69678 от 17.08.2022, вступает в силу со дня официального опубликования/;

— указание № 6177-У от 29.06.2022 "О внесении изменений в Указание Банка России от 14 марта 2018 года № 4736-У, Указание Банка России от 29 ноября 2018 года № 4995-У, Указание Банка России от 20 декабря 2018 года № 5031-У" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 69547 от 5.08.2022, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6189-У от 30.06.2022 "О внесении изменений в Указание Банка России от 6 мая 2019 года № 5140-У "О Перечне инсайдерской информации Банка России" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 69530 от 5.08.2022, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6196-У от 7.07.2022 "О внесении изменения в пункт 1.6 Положения Банка России от 17 октября 2018 года № 655-П" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 69639 от 15.08.2022, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6199-У от 14.07.2022 "О внесении изменений в пункт 2 Указания Банка России от 8 ноября 2021 года № 5986-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 8 октября 2018 года № 4927-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 69638 от 15.08.2022, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— приказ № ОД-1784 от 25.08.2022 "Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Мегарусс-Д";

— информационное письмо № ИН-018-53/107 от 23.08.2022 "О внесении изменений в информационное письмо Банка России от 06.04.2022 № ИН-018-53/49 "О мерах по поддержке страхового рынка".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: количественные характеристики банковского сектора Российской Федерации на 1.08.2022; сообщение АСВ о дате начала выплаты возмещения по вкладам, месте, времени, форме и порядке приема заявлений вкладчиков кредитной организации АО "Кросна-Банк"; объявления Банка России.