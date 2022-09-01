МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Срок, на время которого правкомиссия разрешила российским компаниям досрочно погашать выданные иностранными банками кредиты в валюте при условии, что выплата составит не менее 20% от суммы долга, истекает 1 сентября, следует из материалов на сайте Минфина. Минцифры предложило упростить условия выдачи льготных кредитов IT-компаниям

Минфин в начале июля этого года сообщал, что подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России разрешила в срок до 1 сентября 2022 года заемщикам – резидентам досрочное погашение задолженности в валюте по кредитам, выданным иностранными банками.

Разрешение действовало при условии погашения заемщиком не менее 20% от задолженности, в том числе, в случае, когда обязательства за заемщика-резидента исполнялись третьим лицом. Исключением были обязательства, при которых заемщик и иностранный кредитор являются взаимозависимыми лицами.

При этом выплаты по синдицированным кредитам должны были проходить напрямую участникам синдиката кредиторов, которые являются кредитными организациями из РФ, минуя кредитных управляющих – лиц иностранных недружественных государств.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами", позволяющий возвращать долги в рублях. В ЦБ РФ объяснили, что особый временный порядок обслуживания долга установлен для поддержания финансовой стабильности российского рынка, защиты интересов кредиторов и для обеспечения возможности их российским заёмщикам и эмитентам долговых ценных бумаг своевременно и в полном объёме осуществлять обслуживание и погашение долговых обязательств в рублях и иностранной валюте.