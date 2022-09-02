МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Продажа дочернего банка Сбербанка в Казахстане была организована оперативно и максимально эффективно, сделка прошла на максимально выгодных условиях, что важно на фоне санкционных рисков и общей ситуации на рынке. Решение Сбера сконцентрироваться на внутренней экосистеме выглядит вполне логичным в текущих условиях, уверены эксперты. Сбер продаст дочерний банк холдингу "Байтерек" в Казахстане

В пятницу стало известно, что Сбербанк закрыл сделку по продаже дочернего банка в Казахстане холдингу "Байтерек", она совершена на взаимно приемлемых финансовых условиях. Сделка позволит банку возобновить в полном объёме активные операции, привлечение депозитов и проведение платежей

"После наложения на Сбер жестких санкций Запада у его дочерней компании в Казахстане (как, впрочем, и у других зарубежных "дочек") возникли значительные сложности с осуществлением операций. Казахстанская "дочка" столкнулась с сильным оттоком вкладчиков и была вынуждена продать часть кредитного портфеля. В таких условиях ее продажа выглядит вполне логичной", — пояснил аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов.

Решение Сбера сконцентрироваться на внутреннем рынке позволит получать максимальную маржу и не отвлекать ресурсы для обхода санкционных ограничений, полагают аналитики.

"Возможно, Сбер решил сконцентрироваться на основном для себя российском рынке, а также работать в Белоруссии, где он может наиболее оперативно и эффективно принимать решения, лучше понимает макроэкономическую и политическую ситуацию", — считает инвестстратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.

"С учетом стратегических позиций Сберу целесообразно сосредоточиться сейчас на развитии внутренней экосистемы", — резюмировала главный аналитик "РегБлок", кандидат экономических наук Анна Авакимян.