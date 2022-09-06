ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – ПРАЙМ. Министерство строительства и ЖКХ ожидает, что объем выданных ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) составит порядка 250 миллиардов рублей в 2022 году, рассказал РИА Недвижимость на Восточном экономическом форуме замглавы ведомства Никита Стасишин.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной льготной ипотечной программы на самостоятельное строительство частных жилых домов – без оформления договора подряда с профессиональными застройщиками.
"Совместно с "ДОМ.РФ" ожидаем, что в 2022 году на ИЖС с учетом ипотеки на строительство хозспособом будет выдано порядка 56 тысяч кредитов на общую сумму порядка 250 миллиардов рублей", — сказал Стасишин.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://1prime.ru/finance/20220906/838011390.html
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