ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – ПРАЙМ. Министерство строительства и ЖКХ ожидает, что объем выданных ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) составит порядка 250 миллиардов рублей в 2022 году, рассказал РИА Недвижимость на Восточном экономическом форуме замглавы ведомства Никита Стасишин. Минстрой выступает за продление льготной ипотеки

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной льготной ипотечной программы на самостоятельное строительство частных жилых домов – без оформления договора подряда с профессиональными застройщиками.

"Совместно с "ДОМ.РФ" ожидаем, что в 2022 году на ИЖС с учетом ипотеки на строительство хозспособом будет выдано порядка 56 тысяч кредитов на общую сумму порядка 250 миллиардов рублей", — сказал Стасишин.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.