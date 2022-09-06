МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Международные резервы Украины в августе увеличились на 13,6%, до 25,4 миллиарда долларов, сообщили во вторник в центробанке страны (Нацбанке). В Польше прекратят обмен украинской гривны на польские злотые

"По состоянию на 1 сентября 2022 года международные резервы Украины по предварительным данным составили 25,436 миллиарда долларов США. В августе они увеличились на 13,6%, прежде всего благодаря притоку значительного объема международной помощи, которое произошло на фоне умеренных долговых выплат страны в иностранной валюте и меньших интервенций Национального банка по продаже валюты", — говорится в сообщении регулятора на канале в мессенджере Telegram.