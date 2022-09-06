Международные резервы Украины выросли на 13,6% в августе
Нацбанк Украины: международные резервы страны выросли до 25,4 миллиарда долларов в августе
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МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Международные резервы Украины в августе увеличились на 13,6%, до 25,4 миллиарда долларов, сообщили во вторник в центробанке страны (Нацбанке).
"По состоянию на 1 сентября 2022 года международные резервы Украины по предварительным данным составили 25,436 миллиарда долларов США. В августе они увеличились на 13,6%, прежде всего благодаря притоку значительного объема международной помощи, которое произошло на фоне умеренных долговых выплат страны в иностранной валюте и меньших интервенций Национального банка по продаже валюты", — говорится в сообщении регулятора на канале в мессенджере Telegram.
https://1prime.ru/finance/20220906/838018126.html
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