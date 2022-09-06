МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Трансграничная передача криптовалют требует создания национальной инфраструктуры — российских криптобирж, что нужно предусмотреть законодательно, заявил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. В Минфине не видят запретов на трансграничные операции в криптовалюте

Ранее в понедельник замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что Банк России и Минфин пришли к пониманию, что в текущих условиях стране не обойтись без трансграничных расчетов в криптовалюте.

"В законодательных нормах, разрешающих трансграничную передачу крипты, нужно предусмотреть и вопрос создания необходимой для этого национальной инфраструктуры", — написал политик в Telegram-канале.

По словам депутата, в России нет отечественных криптобирж, а анонимности в криптоплатежах не существует, в связи с чем "Западу ничего не мешает наложить санкционную лапу и на эти процессы".