ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — ПРАЙМ. Говоря о достижении технологического суверенитета, важно понимать, что укладывается в это понятие, при этом полного технологического суверенитета достичь невозможно, заявил глава Сбербанка Герман Греф журналистам в ходе онлайн пресс-конференции на ВЭФ-2022. Греф прогнозирует снижение ВВП России в 2022 году на 4,5%

"Важно понимать, что мы вкладываем в это понятие, потому что полного технологического суверенитета достичь невозможно, его нет ни у одной страны мира. Я не думаю, что такой полный технологический суверенитет есть цель у нас. А вот технологический суверенитет по ключевым элементам современных технологий, конечно, необходим", — сказал он, добавив, что правительство РФ активно этим сейчас занимается.

Фактически, все базовые технологии у Сбербанка сейчас есть, они им созданы, в том числе и технологии в сфере кибербезопасности. "Мы полностью самодостаточны здесь. … У нас практически никак не изменились цифры по доступности наших сервисов, не было ни одного сбоя", — заключил Греф.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.