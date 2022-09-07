МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Федеральной резервной системе следует повышать процентные ставки до уровней, на которых они ограничивают экономическую активность, и удерживать их там, пока руководители центрального банка не "убедятся", что инфляция замедляется, сказал президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин в интервью Financial Times во вторник.

Чтобы восстановить ценовую стабильность, центральному банку придется продолжить ужесточение денежно-кредитной политики та, чтобы реальные процентные ставки (с коррекцией на инфляцию) находились выше нуля, добавил он.

"Необходимо поднимать ставки до уровня, на котором ослабевают инфляционные ожидания, чтобы в достаточной мере сдержать экономику и замедлить инфляцию", — сказал Баркин.

"Цель — это реальные ставки на позитивной территории, и я хотел бы, чтобы они находились на ней, пока мы действительно не будем убеждены в том, что убаюкали инфляцию", — добавил он. Эксперт предрек удешевление цветных металлов из-за ужесточения политики ФРС

На заседании в сентябре ФРС решит, еще раз повысить ключевую ставку на 75 или замедлить темпы ужесточения политики, повысив ее на 50 базисных пунктов.

Баркин сказал в интервью FT, что пока не решил, какое повышение он поддержит, но отметил устойчивость американской экономики. "Экономика все еще движется вперед, сохраняя импульс", — сказал Баркин, отметив, что рынок труда пока "очень силен".

"В целом я склоняюсь к более быстрому ужесточению политики, чем к более медленному, если это случайно не вызовет каких-либо поломок", — добавил он.

В августе Баркин говорил, что для обуздания инфляции требуется быстрое повышение ставок, и что он будет следить за экономическими данными США, чтобы решить, насколько повышать ставки в сентябре.

Некоторые руководители ФРС говорили, что ключевую ставку следует не только повышать, но и оставить высокой, пока инфляция не вернется к установленному центральным банком целевому уровню 2%.

В этом году Баркин не является голосующим членом Комитета по операциям на открытых рынках.