МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 44 (2376).

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— инструкция № 208-И от 24.05.2022 "О порядке регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, и регистрации изменений и дополнений в них, а также о форме отчета о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 69735 от 22.08.2022, вступает в силу с 1.04.2023/;

— указание № 6138-У от 16.05.2022 "О страховых тарифах по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 69736 от 22.08.2022, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6144-У от 31.05.2022 "О внесении изменений в пункт 6.2 Положения Банка России от 4 марта 2021 года № 755-П "О единой методике определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 69771 от 24.08.2022, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— приказ № ОД-1813 от 30.08.2022 "Об отзыве лицензий на осуществление страхования акционерного общества "ЕРВ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ";

— приказ № ОД-1816 от 31.08.2022 "Об отзыве лицензий на осуществление страхования акционерного общества "Объединенная страховая компания";

— информационное письмо № ИН-03-45/110 от 31.08.2022 "О раскрытии потребителям информации об условиях обслуживания расчетных /дебетовых/ карт";

— информационное письмо № ИН-01-59/112 от 1.09.2022 "О рекомендациях, направленных на недопущение дискриминации на финансовом рынке в отношении лиц с инвалидностью и пожилого населения".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1-1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706, по состоянию на 1.08.2022; перечни кредитных организаций, соответствующих требованиям постановлений Правительства Российской Федерации по состоянию на 1.08.2022; сообщения об исключении КБ "Арт-Банк" /ООО/, АКБ "Московский Вексельный Банк" /АО/, ОАО Банк "Пурпе" из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов; объявления Банка России.