МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Европейский центробанк (ЕЦБ) повысит процентную ставку на 75 базисных пунктов – до 1,25% с 0,5%, считают опрошенные порталом DailyFX аналитики. Евро дешевеет к доллару перед заседанием Европейского центрального банка

Итоги заседания Европейский центробанк опубликует в четверг, 8 сентября, в 15.15 мск.

В 15.30 мск минтруд США обнародует данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 3 сентября. Аналитики предполагают, что показатель вырос на 8 тысяч — до 240 тысяч заявок.

В 18.00 мск управление энергетической информации минэнерго страны опубликует данные о коммерческих запасах нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 2 сентября. Аналитики полагают, что показатель снизился на 0,7 миллиона баррелей и достиг 417,6 миллиона баррелей.