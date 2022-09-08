МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Объем переводов россиян за границу во втором квартале возрос, при этом доля переводов в недружественные страны упала до 13,5% с 42,8% в 2021 году, говорится в материалах ЦБ. Инвесторы продали почти вдвое больше ценных бумаг в августе, чем купили

"Переориентация российской экономики на дружественные страны нашла отражение также в динамике и структуре трансграничных переводов физических лиц. Во втором квартале 2022 года возрос объем средств граждан, переводимых за границу, при этом наблюдалось резкое сокращение доли переводов в недружественные юрисдикции с 42,8% в 2021 году до 13,5% во втором квартале 2022 года", — пишет регулятор.

Отмечается, что изменение доли связано с ростом в абсолютном выражении объемов переводов в дружественные страны как дальнего зарубежья, так и в страны СНГ. Значительный рост объема и изменение структуры трансграничных переводов физических лиц соответствуют структурной перестройке экономики в новых условиях и связаны в том числе с совершением гражданами зарубежных покупок.