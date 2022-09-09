МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Страны-члены Евросоюза согласились выступить гарантами кредита Украине в размере 5 миллиардов евро, сообщил в пятницу глава минфина председательствующей в ЕС Чехии Збынек Станюра. На Украине назвали сумму, необходимую для восстановления страны

"В рамках обещанного Украине кредита общим размером 9 миллиардов евро один миллиард евро был ей выделен ранее, еще о пяти миллиардах мы договорились сегодня. Все страны ЕС согласились выступить гарантами этого кредита. Еще три миллиарда евро будем искать", — заявил Станюра на пресс-конференции по итогам неформального заседания глав минфинов и нацбанков стран ЕС.