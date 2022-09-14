МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Средний платеж по ипотеке на новостройки в России в июле вырос на 11% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее и достиг 30,6 тысячи рублей, а на "вторичку" — на 14%, до 25,3 тысячи рублей, сообщил РИА Новости эксперт по недвижимости аналитического управления банка "Открытие" Константин Енин. Сбербанк вернулся на докризисный уровень одобрения ипотеки

"Стимулирование спроса на новостройки с помощью расширенной программы господдержки и дополнительное субсидирование ипотечной ставки застройщиками привело к тому, что в мае средняя ставка по выданным кредитам впервые опустилась ниже 4% годовых и держится на этом уровне. В июле средняя ставка составила 3,73%. Средний ипотечный платеж год к году вырос на 11% — до 30,6 тысячи рублей, что сопоставимо с темпами инфляции", — подсчитал эксперт.

Одновременно, по словам Енина, в июле средний размер выданной ипотеки на новостройку подскочил в годовом выражении в 1,5 раза, но снизился на 2,4% по сравнению с июнем — до 5,9 миллиона рублей.

Отсутствие внешних стимулов на вторичном рынке способствует более сдержанной динамике. Так, средний ипотечный платеж в июле составил 25,3 тысячи рублей, что на 14% больше, чем в аналогичный период прошлого года и только на 0,2% выше показателя предыдущего месяца. При этом средний размер кредита на "вторичку" — 2,8 миллиона рублей, что выше на 7,6% год к году и на 2,5% месяц к месяцу.

"Динамика ипотеки за июнь-июль позволяет говорить о начале стабилизации рынка. Ипотечные ставки зафиксировались, а цены на квартиры начали колебаться в поиске нового баланса спроса-предложения. Это говорит об оздоровлении спроса и возвращении на рынок массового покупателя", — заключил Енин.