МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Министерство финансов России проинформировало ведомства о сокращении на десять процентов так называемых незащищенных расходов бюджета на 2023 год, пишет "Ведомости" со ссылкой на источники. Минфин на первом с февраля аукционе разместил ОФЗ в полном объеме

По словам собеседников газеты, ранее в июне Минфин известил другие министерства и ведомства о таком сокращении по каналам бюджетного процесса. И это решение остается в силе, уточнил близкий к правительству источник.

Отмечается, что эта мера приведет к росту расходов – как в номинальном, так и в реальном выражении. Кроме того, подчеркнули источники издания, близкие к кабинету министров, секвестр защищенных статей – пенсий, пособий, выплат бюджетникам, медицины, – "разумеется, не планируется". Таким образом, секвестр требуется для включения в бюджет новых расходов, делает вывод издание.

"Проект федерального бюджета на предстоящую трехлетку пока формируется, параметры еще не утверждены. При этом важно отметить, что он будет учитывать все расходы на обозначенные задачи президента (РФ Владимира Путина — ред.), а также на нормативные обязательства, например, оплату труда и начисление на выплаты по оплате труда, дотации и субвенции бюджетам регионов", – сказал собеседник "Ведомостей". Другой источник, близкий к администрации президента, сообщил, что обсуждалась сумма расходов в 27 триллионов рублей.

Представители тех министерств, которые дали комментарий изданию по этому поводу — Минстроя, Минцифры и Минспорта — также отметили, что процесс формирования бюджета еще не завершен. Кроме того, источник, близкий к министерству обороны, а также собеседник в одной из крупных оборонно-промышленных компаний, сообщили, что о сокращении финансирования гособоронзаказа речи также не идет. более того, по словам источника, близкого к Минобороны, расходы на денежное содержание военнослужащих вырастут, поэтому и общие расходы на оборону должны увеличиться.

Секвестирование обычно затрагивает расходы, связанные с госуправлением, и капитальные расходы, однако принципы сокращения на этот раз, скорее всего, сложатся несколько иначе, сказала изданию заместитель руководителя направления "Бюджетная политика" Центра стратегических разработок (ЦСР) Юлия Герасимова. Предположительно, оно будет проводиться больше по мероприятиям, чем по экономической классификации, считает она.