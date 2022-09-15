МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. СберУниверситет в в рамках празднования своего десятилетия провел день открытых дверей и пригласил в свой кампус в Подмосковье клиентов и партнеров. Сбербанк достиг почти стопроцентной бесперебойности работы своих банкоматов

СберУниверситету это образовательный центр, работа которого направлена на развитие у обучающихся востребованных в будущем компетенций для успешного формирования карьеры.

Открыл деловую программу мероприятия глава Сбербанка Гурман Греф. Он рассказал о лидерстве в современном мире, мотивации и развитии команды, а также поделился итогами работы СберУниверситета за первые десять лет его существования.

"Я поздравляю нашу команду с 10-летним юбилеем СберУниверситета. Наш университет появился как насущная потребность, как важный инструмент преобразования компании. Когда мы начинали наш путь в части трансформации банка в технологическую компанию, мы видели, что нам радикально не хватает знаний в этих вопросах, не хватает общей платформы для их получения", — отметил председатель правления.

За время работы образовательной платформы СберУниверситета обучение прошли свыше одного миллиона человек. Каждый год более 33 000 сотрудников Сбера учатся на программах очно и более 100 000 — онлайн. Сотрудникам доступны более 500 образовательных решений СберУниверситета, направленных на развитие цифровых, мягких и когнитивных навыков.

Отмечается, что СберУниверситет формирует свои учебные программы, основываясь на запросах рынка: портфель его программ ежегодно обновляется на 30-40%. Сегодня сотрудники более 2000 компаний-партнёров уже прошли или проходят обучение.

Управленцам и предпринимателям доступно более 40 программ и курсов по лидерству, цифровой трансформации и менеджменту. За последние три года число обучающихся по этим программам выросло в три раза. 340 преподавателей и экспертов выступают на программах СберУниверситета. Команда выпустила более 22 собственных книг и аналитических изданий, а также получила более 20 российских и международных наград, которые подтверждают статус одного из лучших образовательных центров страны.

Греф отметил, без таких масштабных образовательных проектов, каким стал СберУниверситет, невозможно представить трансформацию крупных компаний, как Сбер.