МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Международные резервы РФ со 2 по 9 сентября снизились на 0,8% и достигли 557,4 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ. Эксперт предостерег от полного перевода российских резервов в юань

"Объем международных резервов по состоянию на 9 сентября составил 557,4 миллиарда долларов, сократившись за неделю на 4,5 миллиарда долларов, или на 0,8%, под воздействием отрицательной переоценки", — говорится в сообщении регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2021 год международные резервы РФ выросли на 5,9% и на 1 января текущего года составляли 630,6 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.