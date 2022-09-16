МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. У россиян на фоне санкционного давления США остается все меньше способов оплаты за рубежом, пишет "Коммерсант". Россия и Турция обсуждают возможность расплачиваться в отелях рублями

Ранее минфин США внес в SDN-лист главу Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимира Комлева. При этом сама НСПК и платежная система "Мир", оператором которой она является, пока в черный список не попали. Американские власти официально предостерегли финансовые организации третьих стран от расширения сотрудничества с платежной системой.

В настоящее время платежные карты "Мир", по данным НСПК, принимают в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Турции, Узбекистане, Южной Корее, Южной Осетии. В последние месяцы о готовности или намерениях начать прием российских карт заявляли представители дипломатических и туристических кругов таких государств, как Египет, Иран, Куба, Малайзия, Нигерия, Никарагуа, Таиланд и Эфиопия.

Ранее в СМИ сообщалось, что в ряде отелей Турции перестали принимать карты "Мир". По мнению экспертов, после заявления властей США расширить круг государств, где принимают карты "Мир", будет намного сложнее. Руководитель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов считает, что новый документ американского министерства финансов означает "серьезные проблемы для НСПК во всех ее трансграничных проектах". По его словам, сам прием карт "Мир" банков, не находящимися по санкциями, формально не нарушает санкционный режим, однако "непонятно, насколько партнеры готовы рисковать".

Глава правления ассоциации "Финансовые инновации" Роман Прохоров отметил, что главная цель заявлений заключается в том, чтобы повысить риски работы с системой "Мир" для новых иностранных контрагентов, хотя при этом у них и остается "поле для маневра в пространстве доходности и риска".

Руководитель санкционной практики АБ А-ПРО Екатерина Макеева полагает, что ключевым сдерживающим фактором в практических шагах со стороны Вашингтона по отношению к российской системе "Мир" остается отсутствие возможности влияния на ее платежную архитектуру. "Слабое звено — возможное присутствие продукции с американскими технологиями, например, чипов", — сказала она.

Эксперт напомнила, что возможные последствия американцы уже озвучивали, в частности, в адрес Турции. "Речь шла о запрете американскому бизнесу вести там дела, и насколько такие шаги реальны, скорее всего, зависит от важности тех или иных отношений для экономики США", — добавила Макеева.

Глава юридической практики CM Grace Consulting Екатерина Орлова считает, что трактовка минфина США невероятно широка. "Разъяснения не носят избирательный характер, а касаются сотрудничества с платежной системой в принципе", — объяснила она.