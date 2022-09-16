МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Банк России считает необходимым изменить законодательство в сфере инвестиционных советников: повысить их ответственность перед клиентами, сообщила в ходе пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина. ЦБ изучает возможности для поддержки инвесторов с замороженными активами

"На наш взгляд, все-таки требуется изменение дополнительное законодательства, для того, чтобы расширить полномочия, вот в том числе, возможности для инвестиционных советников, более четкие установить рамки ответственности. Потому что сейчас фидуциарная ответственность, она прописана очень формально", — сказала Набиуллина.

Глава регулятора отметила, что, например, к инвестсоветникам нет требований по собственным средствам: то есть если из-за рекомендаций советника клиент понес убытки и смог это доказать, то все равно эти убытки может быть нечем и некому возместить.

Кроме того "сама профессия инвестиционных советников тоже должна развиваться с ответственностью", отметила Набиуллина. Она объяснила, что сейчас многие инвестиционные советники предлагают обучающие программы. "Это очень хорошо. Но большими буквами написано, что инвестсоветник в реестре Банка России. И очень маленькими буквами, что инвестиционный советник не несет ответственности за свои рекомендации. Ну вот здесь вот тоже надо как-то надо все это привести, скажем так, в более сбалансированный вид", — обратила внимание Набиуллина.

"Инвестиционные советники — это важные участники финансового рынка, и могут помочь тому, чтобы доверие инвесторов к финансовому рынку возрастало", — отметила она.