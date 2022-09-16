МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Универсального решения для инвестиций нет, все зависит от склонности к риску и суммы накоплений граждан, но вклады остаются самым надежным способом сохранения денежных средств, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. Набиуллина объяснила, почему плавающий курс рубля лучше фиксированного

"Действительно, очень частый вопрос — куда инвестировать. К сожалению, здесь нет универсального решения для каждого человека. Это зависит от ситуации, от его доходов, от объема накопленных средств, которые он может направить на инвестирование. У каждого своя склонность к риску, какие цели, какие допустимые риски — это, конечно, очень индивидуально", — рассказала она.

По ее словам, банковские вклады — самый консервативный и самый популярный способ сохранения денежных средств. "Да, ставки по вкладам обычно не превышают инфляцию, но зато там есть система страхования, которая полностью исключает риск потери сбережений в определенном размере — у нас сейчас 1,4 миллиона рублей", — добавила она.

Набиуллина напомнила, что есть разные варианты инвестирования в зависимости от того, является гражданин квалифицированным или неквалифицированным инвестором, при этом неквалифицированным инвесторам сегодня доступны большинство российских инструментов на фондовой бирже.