МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. МИНФИН РФ ПРЕДЛОЖИЛ ПРОДЛИТЬ СРОК ДЕЙСТВИЯ МЕХАНИЗМА КРЕДИТНЫХ КАНИКУЛ НА ПОЛГОДА — ДО 31 МАРТА 2023 ГОДА — ПРОЕКТ
Новость дополняется
https://1prime.ru/finance/20220919/838163516.html
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МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. МИНФИН РФ ПРЕДЛОЖИЛ ПРОДЛИТЬ СРОК ДЕЙСТВИЯ МЕХАНИЗМА КРЕДИТНЫХ КАНИКУЛ НА ПОЛГОДА — ДО 31 МАРТА 2023 ГОДА — ПРОЕКТ
Новость дополняется
https://1prime.ru/finance/20220919/838163516.html
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