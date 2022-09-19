МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Российский рынок государственного долга снижается в понедельник, отыгрывая сигнал Банка России о сужении пространства для снижения ключевой ставки, рассказал РИА Новости главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак. Банк России готовится к завершению цикла снижения ключевой ставки

Индекс цены российских государственных облигаций (RGBI), основной индикатор рынка госдолга РФ, в понедельник снижается более чем на 1%. По состоянию на 16.17 мск индекс теряет 1,1% и находится на уровне 134,19 пункта.

Наблюдаемое в начале сентября на вторичном рынке гособлигаций преимущественное повышение цен, в результате которого доходность ОФЗ снизилась на закрытии торгов 15 сентября в среднем по рынку на 18 базисных пунктов, в том числе порядка 20-40 базисных пунктов – по выпускам со сроком обращения до девяти лет и в пределах 6-9 базисных пунктов по более долгосрочным, прекратилось после заявления ЦБ РФ, которое было опубликовано после заседания совета директоров, на котором было принято ожидаемое решение о снижении ключевой ставки на 50 базисных пунктов, говорит эксперт.

По его словам, негативно рынок отреагировал на отсутствие в заявлении ясных сигналов о дальнейшем движении ключевой ставки. В своем заявлении регулятор отметил, что будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

"А после пресс-конференции председателя Банка России, в ходе которой было заявлено, что "пространство для снижения ключевой ставки сузилось", а на заседании в октябре "следующим шагом может быть, как взятая "пауза", так и снижение, так и повышение ключевой ставки", снижение цен ОФЗ ускорилось и продолжилось на торгах в понедельник", — говорит Ермак. Набиуллина рассказала, как дефицит бюджета влияет на политику ЦБ

В результате повышение доходности ОФЗ с постоянным купонным доходом в среднем по рынку на закрытии торгов в пятницу составило 12 базисных пунктов, а по итогам двух торговых сессий к 15.00 мск в понедельник суммарный рост ставок составил 27 базисных пунктов, при этом по среднесрочным облигациям (со сроком обращения пять-девять лет) суммарный рост ставок достигал 37-49 базисных пунктов, а на самом длинном конце кривой доходность выросла на 33-37 базисных пунктов, достигнув уровня 9,31-9,37% годовых – столь высокого уровня не наблюдалось с конца мая, отмечает Ермак.

"Говорить об устойчивых тенденциях, очевидно, пока рано. Наиболее вероятно, в ближайшее время рынок ОФЗ может стать более волатильным, внимательно будет следить за текущей ситуацией, за различным проявлением про- и дезинфляционных факторов, а также чутко реагировать на сигналы со стороны регулятора, а также на проводимую Минфином политику заимствования на рынке ОФЗ до конца текущего и на следующий год", — заключил эксперт.