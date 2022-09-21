МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Индекс цены российских государственных облигаций (RGBI), основной индикатор рынка госдолга России, в начале торгов теряет 4% после обращения президента РФ Владимира Путина, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс евро растерял весь рост и торгуется у 60,4 рубля

Путин ранее в среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации на Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.

По состоянию на 10.30 мск индекс RGBI опустился до отметки 127,21 пункта. На данном уровне индикатор в последний раз наблюдался 25 мая.

Снижение цен ОФЗ продолжается уже третью торговую сессию подряд.

На этом фоне Минфин России планирует в среду на аукционах по размещению облигаций федерального займа предложить бумаги на 30 миллиардов рублей. Минфин РФ намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26237 с погашением в марте 2029 года на 20 миллиардов рублей и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26240 с погашением в июле 2036 года на 10 миллиардов рублей.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич не исключал, что Минфин может и отменить это размещение, хоть объемы остаются относительно небольшими и кардинально не могут повлиять на рынок.