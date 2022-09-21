МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Россия выйдет на бюджетное правило к 2024 году, заявил глава государства Владимир Путин в рамках встречи с руководителями инженерных школ. Совфед одобрил внесение в ГД проекта федерального бюджета на 2023-2025 годы

"Пришли к выводу, что мы где-то в 2024 году выйдем уже на так называемое бюджетное правило", — сообщил он.

По словам Путина, к этому же сроку начнется уверенное сокращение бюджетного дефицита до 0,7 процента.

Правительство в понедельник представило президенту проект бюджета на 2023-2025 годы. Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, документ учитывает основные вызовы и возможные риски для российской экономики.

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