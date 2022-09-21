МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. России следует отказаться от лимитов для золота при формировании госрезервов, или по крайней мере повысить эту планку, считает эксперт компании "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк. Матвиенко предложила увеличить закупки золота у российских добытчиков

По словам эксперта, приобретение государством цветных и драгоценных металлов в условиях внешних ограничений преследует две цели: поддержку производителей и переработчиков и замещение в резервах активов, которые потенциально могут подпасть под ограничения.

"Возможности диверсификации резервов ограничены, и логичным шагом станет отказ от планки (или её повышение), лимитирующей максимальную долю цветных и драгметаллов в резервах", — отметил эксперт в беседе с РИА Новости.

Миронюк подчеркнул также важность учета ценового фактора. Аналитик предположил, что стоимость золота при покупке государством будет фиксированной.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила правительству России рассмотреть возможность увеличения закупок золота и других драгметаллов у отечественных добытчиков. По ее словам, этот золотой запас страны не обесценится.