2022-09-22T13:37:16+03:00
2022-09-22T13:37:16+03:00
2022-09-22T13:37:16+03:00
2022
https://1prime.ru/finance/20220922/838215589.html
СМИ: Финляндия арестовала активы трех российских бизнесменов
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В Финляндии арестовали активы, принадлежащие трем российским бизнесменам, сообщила местная газета Helsingin sanomat. "Решения касаются Аркадия Воложа, Бориса и Аркадия... ПРАЙМ, 22.09.2022
финансы, новости, санкции против рф, финляндия, замороженные активы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ХЕЛЬСИНКИ, 22 сен — ПРАЙМ. В Финляндии арестовали активы, принадлежащие трем российским бизнесменам, сообщила местная газета Helsingin sanomat.
"Решения касаются Аркадия Воложа, Бориса и Аркадия Ротенбергов, которые находятся в санкционном списке ЕС", — уточняется в сообщении.
Они теперь не смогут передавать арестованное имущество в залог или продавать его без разрешения суда. Согласно публикации, решение об аресте было принято в августе-сентябре.
Кроме того, по данным газеты, аресту подверглись активы "Яндекса".