ХЕЛЬСИНКИ, 22 сен — ПРАЙМ. В Финляндии арестовали активы, принадлежащие трем российским бизнесменам, сообщила местная газета Helsingin sanomat. Сбербанк поддержал инициативу о взаимозачете замороженных активов

"Решения касаются Аркадия Воложа, Бориса и Аркадия Ротенбергов, которые находятся в санкционном списке ЕС", — уточняется в сообщении.

Они теперь не смогут передавать арестованное имущество в залог или продавать его без разрешения суда. Согласно публикации, решение об аресте было принято в августе-сентябре.

Кроме того, по данным газеты, аресту подверглись активы "Яндекса".