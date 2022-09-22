МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Министерство финансов России скорректирует планы по заимствованиям, чтобы минимизировать использование Фонда национального благосостояния России (ФНБ) на финансирование дефицита бюджета, заявил министр финансов Антон Силуанов. Дефицит бюджета России в 2022 году составит 0,9 процента ВВП

"Мы скорректируем верхний предел заимствований на предстоящие два года таким образом, чтобы минимизировать использование ФНБ, а больше привлекать ресурсы с финансового рынка", — сказал он на заседании правительства.

Как объяснил Силуанов, это станет возможно благодаря увеличению емкости финансового рынка. Также в текущем году после того, как ситуация на финансовом рынке стабилизируется, Минфин начнет размещать государственные ценные бумаги. "В следующем году мы будем делать это более активно, поскольку планируем, что емкость финансового рынка будет возрастать", — добавил министр.

При этом, по его словам, Минфин в будущем вообще планирует отказаться от использования средств фонда для покрытия дефицита федерального бюджета. "В идеальном случае мы вообще планируем отказаться от использования ФНБ на цели заимствования. Фонд национального благосостояния после достижении необходимого уровня, который обеспечивает бюджету стабильность и надежность, будет направляться на реализацию инфраструктурных проектов", — пояснил Силуанов.