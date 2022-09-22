МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Минфин заложил в бюджет РФ на 2023-2025 годы дополнительные доходы от экспорта СПГ и от повышения налогов в нефтегазе, включая пошлины на экспорт газа, следует из проекта Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Минфин спрогнозировал объем дивидендов госкомпаний в бюджете

"В 2023-2025 годах ожидается поступление дополнительных доходов федерального бюджета, в том числе вследствие: повышения ставки экспортной пошлины на природный газ с введением дифференцированной ставки: 30% по цене на газ ниже 300 $/м3 и 50% по цене на газ выше 300 $/м3, повышения ставки НДПИ на газ природный в эквиваленте дополнительной индексации тарифов на газ на 3 п.п. ежегодно в 2023 и 2024 гг.; повышения налогообложения нефтяной отрасли: (1) корректировка демпфера в части сохранения поправки на ценовую скидку и (2) введение дополнительного коэффициента к экспортной пошлине (+0,083); обеспечение дополнительных доходов ФБ от экспортеров СПГ", — говорится в документе.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ НА 939 МЛРД РУБ В 2024 Г И 656,3 МЛРД РУБ В 2025 Г БУДУТ НАПРАВЛЕНЫ В ФНБ — ДОКУМЕНТ В РАСПОРЯЖЕНИИ РИА НОВОСТИ

Добыча нефти в России по итогам 2022 года ожидается на уровне 515 миллионов тонн, в 2023 году составит 490 миллионов, а в 2024-2025 годах — около 500 миллионов тонн в год, сообщается в документе Министерства финансов России.

МИНФИН ОЖИДАЕТ, ЧТО ЦЕНЫ НА НЕФТЬ ДО КОНЦА 2022 ГОДА ОСТАНУТСЯ ПОВЫШЕННЫМИ, ПО ИТОГАМ ГОДА СРЕДНЯЯ ЦЕНА URALS СОСТАВИТ $80 ЗА БАРРЕЛЬ — ДОКУМЕНТ

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