МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) России, находящихся в собственности иностранцев, за август не изменилась и составила 17,9% по состоянию на 1 сентября, следует из материалов Банка России. Минтруд предложил увеличить МРОТ и прожиточный минимум на 2023 год

При этом вложения нерезидентов в номинальном выражении увеличились за месяц на 0,04% — до 2,742 триллиона рублей. А сам объем рынка ОФЗ в России по состоянию на отчетную дату повысился до 15,303 триллиона рублей с 15,301 триллиона месяцем ранее.

Доля нерезидентов в ОФЗ по итогам июля также составила 17,9%, продемонстрировав месячное увеличение впервые с прошлого сентября.