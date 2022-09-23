МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. В пятницу вышел из печати "Вестник Банка России" № 46 (2378).

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 6113-У от 31.03.2022 "О порядке применения Банком России к кредитной организации мер, предусмотренных статьей 741 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации /Банке России/", и к некредитной финансовой организации мер, предусмотренных статьей 768-1 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации /Банке России/" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 69916 от 2.09.2022, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6153-У от 14.06.2022 "О порядке расчета минимальной гарантированной ставки по вкладу" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 69956 от 6.09.2022, вступает в силу с 1.10.2022/;

— указание № 6166-У от 23.06.2022 "О признании утратившими силу абзаца четвертого пункта 8 и абзаца четвертого пункта 10 Указания Банка России от 22 ноября 2016 года № 4210-У "Об особенностях мониторинга расчетов по государственному оборонному заказу" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 70062 от 13.09.2022, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6184-У от 29.06.2022 "О порядке сообщения отдельными некредитными финансовыми организациями Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 69807 от 26.08.2022, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6200-У от 14.07.2022 "О внесении изменений в Указание Банка России от 30 декабря 2015 года № 3927-У" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 69656 от 16.08.2022, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6201-У от 14.07.2022 "О внесении изменений в Указание Банка России от 2 февраля 2021 года № 5721-У" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 69655 от 16.08.2022, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6202-У от 14.07.2022 "О внесении изменений в Указание Банка России от 2 февраля 2021 года № 5722-У" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 69651 от 16.08.2022, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6214-У от 4.08.2022 "О внесении изменения в пункт 2 Указания Банка России от 11 февраля 2019 года № 5069-У" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 69673 от 7.09.2022, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6217-У от 11.08.2022 "О внесении изменений в Указание Банка России от 11 декабря 2019 года № 5351-У "О требованиях к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также к микрофинансовым организациям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 70061 от 13.09.2022, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— информационное сообщение № ИН-03-59-3/115 от 21.09.2022 "О мерах поддержки мобилизованных лиц".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: количественные характеристики банковского сектора Российской Федерации на 1.09.2022; объявления Банка России.